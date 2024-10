Lewis Hamilton é co-anfitrião do Met Gala 2025 com A$AP Rocky, Pharrell Williams e Colman Domingo

Exaltando a moda masculina e afro-americana, o Met Gala 2025 tem como co-anfitriões Lewis Hamilton, A$AP Rocky, Pharrell Williams e Colman Domingo. Organizado por Anna Wintour desde 1995, a edição do próximo ano tem LeBron James como presidente honorário e apresenta o tema “Superfino: O Estilo Negro na Alfaiataria”. A inspiração vem do livro “Escravos da Moda: o Dandismo Negro e o Styling da Identidade Diaspórica Negra”, publicado em 2009 pela professora Monica Miller.

A exposição de itens de moda, pinturas e fotografias no Metropolitan Museum of Art de Nova York, Estados Unidos, tem Andrew Bolton como curador-chefe e Monica como co-curadora. A mostra fica disponível entre os dias 10 de maio e 26 de outubro de 2025, enquanto o baile de gala beneficente ocorre no dia 5 de maio. Desde 2003, essa é a primeira edição dedicada exclusivamente à moda masculina.

Lewis Hamilton, piloto de Fórmula 1, participa regularmente do Met Gala desde 2015. Em seu perfil no Instagram, Hamilton destacou a importância da moda para pessoas negras e expressou sua emoção em ser co-anfitrião. “Esse tema fala a mim profundamente. Quando comecei minha carreira, nunca imaginei que poderia ser capaz de fazer além do meu esporte. A pressão para se conformar segura muitas pessoas. Crescendo como o único garoto negro na pista, muitas vezes essa pressão me afetava”, escreveu.

O piloto se destaca pela escolha de roupas e acessórios diferentes do usual em seu meio. “Moda é resiliência e mal posso esperar para explorar e amplificar ainda mais nossas vozes sub-representadas”, falou. Em julho desse ano, Hamilton se tornou embaixador da Dior, grife francesa, e assinou uma coleção de moda masculina.

Em 2024, Lewis Hamilton se tornou embaixador da Dior (Reprodução / Instagram @dior)

O rapper A$AP Rocky é presença recorrente no Met Gala. O artista, namorado de Rihanna e pai de RZA e Riot, também se sobressai pelo estilo e estética. Durante o Dia dos Pais 2024, celebrado em junho nos Estados Unidos, A$AP Rocky estrelou campanha especial da Bottega Veneta, companhia de moda italiana.

Cantor, compositor e diretor criativo da linha masculina da Louis Vuitton, Pharrell Williams integra o time de co-anfitriões do Met Gala 2025. O artista, em maio desse ano, assinou coleção com a Tiffany & Co., marca de joias de luxo.

Colman Domingo, ator norte-americano, abrilhanta o time. O artista participou do Met Gala pela primeira vez no início desse ano, mas, antes mesmo do baile, seus looks já eram evidenciados em outros tapetes vermelhos. Em seu perfil no Instagram, Colman agradeceu o convite e diz que se sente honrado.

O presidente honorário do baile de 2025, o jogador de basquete LeBron James, participa do Met Gala pela primeira vez. LeBron assina uma coleção da Nike e, nessa quarta-feira (9), anunciou o mais novo lançamento: The LeBron Trainer 1.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)