Letícia Spiller canta com a filha de 9 anos em projeto

Na última terça-feira, 20, a orgulhosa mamãe Letícia Spiller compartilhou no Instagram as fotos da gravação em estúdio que realizou ao lado da filha Stella, de nove anos, fruto ddorelacionamento com Lucas Loureiro, de quem se separou em 2016.

Ela e a filha participam de um projeto de natal. Não demorou para a postagem receber comentários, inclusive de alguns famosos, que revelaram expectativa pelo novo projeto.

A atriz também é mãe de Pedro, de 24 anos, filho do casamento que teve com o ator Marcello Novaes.