Léo Maia, que diz ser filho de Tim Maia, é condenado a indenizar herdeiro do cantor; entenda

A Justiça de São Paulo condenou Leo Maia, que diz ser filho de Tim Maia, a pagar uma indenização a Carmelo Maia, único filho do cantor. Ele também está proibido de realizar o projeto "Tim Maia For Kids".

Tim Maia morreu em 1998, aos 55 anos e com 140 quilos, por conta de uma infecção generalizada.

De acordo com o colunista Rogério Gentile, do UOL, o valor da indenização ainda será calculado, porque Leo terá que pagar ainda R$ 35 mil para cada espetáculo realizado desde 2019, além de R$ 10 mil por danos morais. “Ele levianamente se autoproclama filho de Tim Maia e está se apropriando indevidamente do seu nome, da sua imagem e de suas obras”, declarou Carmelo, na Justiça.

Vale lembrar, Leo e Carmelo são filhos da mesma mãe, Maria de Jesus Gomes da Silva, a Geisa, mas não do mesmo pai. Apenas Carmelo tem o sangue de Tim Maia, por isso, ele possui os direitos patrimoniais sobre a sua obra.

Esse processo é de 2019, na ocasião Carmelo processou Leo afirmando que o meio-irmão estava, sem autorização, se utilizando da fama e do prestígio de Tim Maia para obter retornos financeiros. Já o condenado se defendeu na Justiça afirmando ser filho socioafetivo de Tim Maia e que "foi criado por ele como tal desde a época em que ainda estava no ventre de sua mãe". Além disso, Léo disse possuir uma carreira de mais de 20 anos, tendo aparecido em diversos programas de televisão nesse período, e que sempre foi destacada sua semelhança física com Tim Maia, bem como a de sua voz.

"Leo Maia sempre foi conectado à figura de Tim Maia", afirmaram à Justiça os advogados Diego Peradin e Bruno Arminio, que o representam. "Não bastasse seguir a mesma carreira, faz questão de transmitir o legado de seu pai para as novas gerações." Os advogados pediram que o processo de indenização fosse suspenso até o julgamento definitivo de uma ação de investigação de paternidade que tramita na Justiça do Rio de Janeiro - em primeira instância, Leo Maia perdeu e a Justiça do Rio considerou não ter sido provado que Tim Maia possuía essa ligação de pai afetivo.