LeBron James é o primeiro homem real a se transformar em Ken; boneco é mais alto que o tradicional

A parceria com a LeBron James Family Foundation com a Barbie rendeu um novo boneco no mercado. Inspirado em LeBron James, astro do basquete, autor, ativista e filantropo., a marca lança um brinquedo. Essa é a primeira vez que é criado um Ken feito à semelhança de um atleta profissional, reconhecendo a influência positiva de LeBron na cultura, na moda e na comunidade, tornando-o embaixador oficial do boneco.

Para além do esporte, o atleta que também é reconhecido por seu estilo marcante e por influenciar tendências culturais, chega as prateleiras diferente. Essa nova edição traduz essa essência: ele é 2,5 centímetros mais alto que o Ken tradicional, vem em uma embalagem especial e conta com visual personalizado escolhido pelo próprio LeBron. O look inclui jaqueta varsity com patches que representam momentos importantes de sua vida, como a frase We Are Family, símbolo da fundação que leva seu nome, o número 23 (sua camisa icônica) e uma referência a Ohio, seu estado natal. O visual se completa com camiseta We Are Family, tênis Nike Terminator High, fones de ouvido Beats, óculos de sol, pochete, relógio e a tradicional pulseira I Promise.

LeBron James vira Ken (Fotos: Divulgação Mattel)

A LeBron James Family Foundation, que atua na cidade natal do atleta, Akron (Ohio), oferece suporte direto às famílias por meio de iniciativas de educação, moradia, saúde e qualificação profissional. Como parte do lançamento, Barbie fará uma doação para a fundação, contribuindo para ampliar o impacto positivo na vida das crianças e famílias atendidas.

“Para a nossa fundação e para as famílias que atendemos, esse boneco representa muito mais do que um brinquedo – ele simboliza que qualquer criança, de qualquer lugar, pode causar um grande impacto”, afirma Michele Campbell, diretora executiva da LeBron James Family Foundation. “Estamos profundamente honrados com essa parceria com a Barbie, que celebra o compromisso de LeBron com sua comunidade e inspira as próximas gerações.”

Antecipando o aniversário de 65 anos do personagem que será celebrado em 2026, Barbie dá início ao conceito de Kenbassadors, que será homenageando homens que inspiram e contribuem com um futuro melhor para todos.

“Quando criança, tive a sorte de contar com referências que me mostraram, na prática, o poder do trabalho duro e da dedicação”, conta LeBron James. “Hoje entendo o quanto é essencial que os jovens tenham exemplos positivos. Por isso, participar dessa parceria com a Barbie é uma honra. É uma oportunidade de reforçar o valor dos modelos que inspiram sonhos, fortalecem a confiança e mostram para as crianças que elas também podem conquistar o impossível”, completa.

Barbie Signature LeBron James Kenbassador chega ao mercado oficialmente no dia 14 de abril, com preço sugerido de R$699.99 e estará disponível na Amazon.