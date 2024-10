LeBron e Bronny James fazem historia em 1° jogo de pai e filho juntos na NBA

O jogo entre os Los Angeles Lakers e o Phoenix Suns, realizado no último domingo (6), entrou para a história da NBA e marcou a primeira vez que um pai e um filho jogaram juntos em uma partida oficial da liga. LeBron James, de 39 anos, e seu filho Bronny James, que completou 20 anos no mesmo dia, estiveram em quadra simultaneamente durante a derrota dos Lakers por 118 a 114.

Bronny teve a oportunidade de atuar ao lado de seu pai por cerca de quatro minutos. LeBron se destacou ao marcar 19 pontos no primeiro tempo, mas não participou do segundo. O jovem jogador, que usa a camisa com o nome "James Jr." nas costas, foi selecionado na 55ª posição geral pelos Lakers no draft da NBA deste ano após uma temporada na Universidade do Sul da Califórnia. Na partida contra os Suns, ele jogou por 13 minutos, mas não conseguiu marcar pontos, registrando apenas dois rebotes.

Em entrevista sobre esse momento especial, LeBron enfatizou a importância de jogar ao lado de seu filho: “Significa tudo. Para alguém que não teve um pai enquanto crescia, poder ter essa influência sobre seus filhos é incrível. Trabalhar com seu filho é uma das melhores coisas que um pai pode esperar ou desejar.”

Bronny soube que jogaria com seu pai na manhã do domingo e comentou que estava “animado”, mas também encarou a situação como “um jogo normal com meu companheiro de equipe”. Ele disse: “Só estou tentando viver o momento, fazer meu trabalho e encontrar meu papel.”

O técnico dos Lakers, JJ Redick, expressou sua emoção por fazer parte dessa equipe histórica. Ele destacou a longevidade e resistência competitiva de LeBron, observando que ainda consegue se destacar em sua 22ª temporada na NBA. Redick também elogiou o trabalho duro de Bronny para chegar até aqui: “Bronny é um garoto incrível e é um prazer estar perto dele.”

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)