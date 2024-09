Lana Del Rey se casa com guia turístico de jacarés, Jeremy Dufrene; veja

A cantora Lana Del Rey se casou com o guia turístico de jacarés Jeremy Dufrene, na última quinta-feira (26). O local escolhido para a cerimônia foi um pântano onde o parceiro da cantora realiza passeios de barco, o porto fica em Des Allemandes, Louisiana, Estados Unidos,

O casamento ocorreu de forma discreta, intimista e contou com poucos convidados.

As fotos obtidas pelo Daily Mail, mostram a artista indicada ao Grammy usando um vestido de noiva longo com decote com babados, saia esvoaçante e uma cauda até o chão. Enquanto isso, Dufrene apostou em um terno preto, camisa social branca e sapatos de couro marrom.

Lana Del Rey e Jeremy Dufrene se conheceram em 2019, chegando a publicar uma foto juntos na época. Porém, os dois só teriam engatado um romance, de fato, neste ano. Discretos, eles foram vistos publicamente de mãos dadas em agosto deste ano, no Leeds Festival, na Inglaterra.