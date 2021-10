Lan Lanh dança com Nanda Costa: 'Com as moças que eu amo'

Lan Lanh exibiu uma cena intimista com a esposa, Nanda Costa, grávida de gêmeas. A percussionista postou um vídeo em que aparece dançando com a atriz. No registro postado, elas trocam beijos e carinhos. "Toda sexta-feira. Todo canto é santo. E toda conta. Toda gota. Toda onda. Toda moça. Toda renda. Toda sexta-feira. Todo mundo é baiano", disse Lan.

Ao final da declaração, a musicista se declarou citando as herdeiras: "Sextou com as moças que eu amo e ao som da maravilhosa Belô Velloso cantando lindamente essa música linda". Em seguida, Nanda fez questão de responder sua esposa. "Que delícia sextar e ser baiana junto com você. Te amo, Man manh", comentou.