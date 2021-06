Laerte Coutinho chega aos 70 anos, lança site e ganha homenagem virtual

Nesta quinta-feira, dia 10 de junho, Laerte Coutinho completa 70 anos de vida. Para comemoração a data especial, lançou um site próprio com toda sua obra. O site traz também uma loja virtual, informações da vida de Laerte e prêmios recebidos, além de uma área para contato. O acervo com todas as obras está sendo catalogado e ainda em atualização, o portal já está disponível em (laerte.art.br).

Laerte Coutinho nasceu em São Paulo em 1951. Cursou pintura, desenho e teatro, e apesar de ter começado a graduação em Comunicação, passando por música e jornalismo na Universidade de São Paulo (USP), não chegou a se formar.

Ela foi uma das criadoras da revista Balão (quadrinhos) e da empresa Oboré (assessoria de comunicação para sindicatos). Laerte teve trabalhos publicados nos jornais O Pasquim, O Estado de S. Paulo e Folha de S.Paulo e nas revistas Veja e IstoÉ, entre outras publicações.

HOMENAGEM

O Itaú Cultural também preparou um conteúdo virtual para comemorar essa data tão especial com uma matéria que a celebra sua vida, situando-a como uma figura do presente, em constante reinvenção, e liberdade, de ser, criar e dizer o que pensa. O site reúne diversos conteúdos sobre a cartunista.

Em 2014 ela foi homenageada com a 20ª Ocupação produzida até então, que reuniu dois mil de seus trabalhos em uma retrospectiva que abordou, além de seu processo criativo, seus afetos e caminhos políticos, com curadoria do também quadrinista Rafael Coutinho, filho da artista.

Questões como sua participação no movimento sindical, na luta pelas Diretas e anistia; a publicação de décadas nos maiores jornais do país; a parceria com Angeli, Glauco e Toninho Mendes, na Circo Editorial, fundamental na história da HQ brasileira; a mudança de estilo a partir de 2004 e o ativismo nas questões de gênero, são categorias abordadas na mostra de 2014 e podem ser encontradas a qualquer momento em Ocupação Laerte.

Ainda dentro do universo das Ocupações - série criada para fomentar o diálogo da nova geração de artistas com os criadores que os influenciaram, foram homenageados Angeli e Glauco, outros dois nomes indispensáveis dos quadrinhos no Brasil.

Como não poderia ser diferente, Laerte integrou ambos os projetos, com trabalhos e depoimentos. A trajetória de “los três amigos” pode ser vista em uma série de entrevistas gravadas em vídeo, em que falam sobre os traços e técnicas uns dos outros e a relação de amizade e parceria ao longo dos anos.

Em um deles, por exemplo, Angeli comenta algumas tiras emblemáticas de Laerte, entre elas, A Insustentável Leveza do Ser, um marco dos quadrinhos nacionais que coloca em pauta a discussão em torno das questões de gênero.

Outra entrevista de Laerte presente no site é para o Encontros Poéticos, programa de web-rádio gravado ao vivo no Itaú Cultural, com apresentação do poeta Sérgio Vaz, hoje suspenso na programação da organização. Ela pode ser conferida na íntegra no link.

Outro achado é a participação da cartunista no projeto Autores em Cena, com o filho, Rafael Coutinho, encenando o espetáculo A Joias, com direção de Fernanda D'Umbra.