Kevinho surpreende fãs ao aparecer sem barba e dispara ‘Não sei se gostei, engordei’; confira

O funkeiro, Kevinho, surpreendeu seus fãs na tarde desta sexta-feira (19). Nas redes sociais ele postou uma sequência de fotos nas quais aparece sem barba. O cantor explicou que se inspirou no seu visual de 2016, porém não tem certeza se gostou.

“Eu, Gabi, minha mãe estávamos vendo vídeos meus de 2016, de quando comecei a estourar as músicas, e do nada deu na telha de tirar a barba e ficar igual ao Kevinho 2016. Eu não sei se gostei, porque percebi que ao longo desses anos engordei. Tenho papada, agora, e não sei”, começou ele.

Após se acalmar o cantor pareceu conformado com o novo visual. “Mas não ficou tão ruim, também. Fora que deu uma quebrada na papadinha. Mas vou ter que tirar isso aqui", disse. O cantor ainda acrescentou: “Mas eu gostei, mesmo com papada, sou assim. Engordei, mesmo. A gente tem que se amar do jeito que a gente é e já era”.