Kerline, do ‘BBB 21’, revela pretensão de participar do concurso ‘Miss Bumbum’

Kerline Cardoso, a primeira eliminada do ‘BBB 21’, afirmou na última segunda-feira (14) ter sido grata pela oportunidade de entrar no reality show e, confessou, que o próximo passo da sua carreira é participar do ‘Miss Bumbum’, concurso em que Andressa Urach é garota propaganda.

"Eu brinco aqui com vocês mas eu sou muito grata a cada oportunidade que aparece, não é fácil correr contra o tempo, mas vou conquistar tudo! O próximo passo é obviamente ser miss bumbum", postou a ex-sister, utilizando do bom humor.

Nos comentários, uma internauta que se divertia com a possibilidade de Kerline entrar no concurso e questionou qual ‘miss bumbum’ seria, a ex-BBB respondeu: “Mulher Abacaxi”.