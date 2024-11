Kamila Simioni revela resultado da harmonização facial com rosto inchado: 'A boca dos sonhos'

Kamila Simioni, de 38 anos, surpreendeu os internautas ao relevar o resultado de uma harmonização facial que acabou de fazer. Além de influenciadora, ela também é empresária, que ficou famosa por viver um affair com Tony Salles, marido de Scheila Carvalho, em 2013. Ela surgiu com o rosto e os lábios inchados após realizar o procedimento estético.

Kamila Simioni mostra resultado de harmonização facial (Instagram @simioniofc)

A harmonização contou com a remoção dos excessos de ácido hialurônico no rosto e nos lábios de Kamila, segundo o especialista responsável.

"Fizemos a remoção para serem feitos tratamentos de modo adequado. Foi realizado a remoção do lábio e o uso de bioestimuladores, além de alguns preenchimentos sub musculares estratégicos para melhorar a textura e o formato do rosto", disse o profissional nas redes sociais.

Após o procedimento, a influenciadora disse: "Acabei de fazer um preenchimento. Estou toda inchada. Estou até grogue de anestesia". Com empolgação, ela acrescentou: "A boca dos sonhos".

Quem é Kamila Simioni

A influenciadora e empresária é natural de Belo Horizonte e ficou famosa por seu caso com o artista Tony Salles, em 2013. Na época, ela mesma que postou uma foto se beijando com o cantor, enquanto ele ainda era casado com Scheila Carvalho e ela estava confinada para "A Fazenda 6".

Kamila relembrou o acontecido em entrevista recente, em que deu detalhes da traição e disse que não falaria com Scheila caso a encontrasse hoje.

"Tanto da minha parte, quanto da dela, não cabe isso. Sei o que ocasionei na vida dela. Lógico que eu não sou cem por cento culpada, mas eu tenho a minha parcela de culpa, sim. Nunca me eximi disse. Mas, imagina, do nada eu vejo a Scheila em algum lugar e chego para falar alguma coisa? Fica meio hipocrisia da minha parte", disse Simioni, em entrevista ao programa "Chupim".

Além disso, ela afirmou que depois que o caso ficou público, ela não teve mais contato com Tony Salles. "A gente só transou. Foram duas. Foi muito bom. Ele é muito bom, sabe fazer certinho. Só que não houve um abalo só na vida deles, houve na minha também. Então às vezes a gente brinca com a situação, mas é vida que segue, encerrou do jeito que tinha que encerrar", completou a influenciadora.

(*Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)