Justiça do RJ manda tirar música de Adele das plataformas por plagiar Martinho da Vila; entenda

A Justiça do Rio de Janeiro determinou que a música ‘Million Years Ago’, da cantora britânica Adele, seja retirada de todas as plataformas digitais devido à acusação de plágio da canção ‘Mulheres’, interpretada por Martinho da Vila. A decisão é parte de um processo movido pelo compositor Toninho Geraes, autor do clássico brasileiro.

Segundo a sentença, assinada pelo juiz Victor Agustin Cunha, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, há indícios de “quase integral consonância melódica” entre as duas músicas. Após análise técnica e sobreposição das melodias, o magistrado concluiu que existe uma “indisfarçável simetria” entre as faixas.

A determinação prevê que a música seja retirada assim que as plataformas forem notificadas judicialmente. Caso a decisão não seja cumprida e a música permaneça disponível, será aplicada uma multa diária no valor de R$ 50 mil. A data específica para a retirada não foi informada, e ainda cabe recurso da decisão.

O processo, protocolado em fevereiro deste ano, inclui um pedido de indenização de R$ 1 milhão contra Adele, o produtor Greg Kurstin e três gravadoras, entre elas Sony e Universal, responsáveis pelos direitos da canção.

Além da indenização, o compositor solicita o repasse dos direitos autorais da música, com juros e correção monetária, cujo valor será definido após decisão judicial.