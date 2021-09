Adele é acusada por compositor brasileiro de plagiar música de Martinho da Vila

Adele tem sido acusada de plagiar a música 'Mulheres', cantada por Martinho da Vila, e de autoria do compositor mineiro Toninho Geraes. O motivo? A melodia do single seria muito parecida com a 'Million Years Ago', do disco 25, da cantora britânica. As informações são da Veja.

Foram enviadas durante o mês de maio duas notificações extrajudiciais para a artista, para a gravadora XL Recordings e a Sony Music e o produtor Greg Kurstin.

De acordo com a documentação, Adele e o produtor teriam se apropriado “das primeiras notas da introdução e as reproduziram no início, no refrão e no final da faixa".

"Fiquei estarrecido quando me dei conta. A melodia e a harmonia são iguais. É uma cópia escancarada", afirmou o mineiro.

Ouça: