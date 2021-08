Nego do Borel tem queixa-crime contra Duda Reis rejeitada na Justiça

A Justiça do Rio rejeitou a queixa-crime feita pelo cantor Nego do Borel, contra a ex-namorada Maria Eduarda Reis Barreiros, a influenciadora e atriz Duda Reis. O cantor acusava a jovem de cometer os crimes de injúria, calúnia e difamação. A informação foi divulgada pelo jornal O Dia.

A juíza Gisele Guida de Faria, da 38ª Vara Criminal, decidiu que o prazo máximo para queixa de Nego expirou, já que ultrapassou os seis meses entre o ocorrido e a denúncia. Duda publicou um vídeo acusando o ator de traição e agressão no dia 12 de janeiro, porém a queixa de Borel foi registrada somente no dia 12 de julho.

"Já havia decorrido o prazo decadencial de seis meses contado do dia em que [Nego do Borel] tomou ciência do fato e de seu autor, razão pela qual há de ser extinta a punibilidade da querelada [Duda Reis], em razão da ocorrência da decadência", registrou a juíza no processo.