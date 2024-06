Justiça do Rio de Janeiro decide que Léo Maia não é filho afetivo de Tim Maia

Nesta terça-feira (04/06), a Justiça do Rio de Janeiro decidiu que Léo Maia não é reconhecido como filho afetivo do cantor Tim Maia, que morreu em março de 98 após sofrer um choque séptico e parada cardíaca. A decisão reconhece Carmelo Maia como o único filho do cantor.

Um dos principais argumentos utilizados para negar o reconhecimento de paternidade socioafetiva post mortem foi a ausência de provas de que Tim Maia desejava ser pai de Léo durante sua vida.

“A afeição e o tratamento carinhoso, especialmente após relação de padrasto e enteado, por si só, não pode ser tida como intenção de adoção, sob pena de atribuir vontades a pessoas que, em vida, não declararam de forma expressa", disse o documento judicial.

No entanto, Léo ainda pode recorrer da decisão unânime ao Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Entenda

Carmelo Maia, único filho reconhecido de Tim Maia, entrou com uma ação indenizatória em 2019 para impedir que Léo Maia cantasse, mencionasse ou utilizasse o sobrenome do pai. Léo e Carmelo são filhos da mesma mãe, Maria de Jesus Gomes da Silva, conhecida como Geisa, mas somente Carmelo foi registrado pelo cantor como filho.

Léo afirma que foi criado por Tim Maia desde que nasceu, pois Geisa estava grávida quando o casal se uniu afetivamente. “Fui adotado no ventre da minha mãe”, declarou.