Juntos há 63 anos, Rosamaria Murtinho e Mauro Mendonça ‘zeram’ trend do Instagram; confira

A internet está repleta de tendências e, como não poderia ser diferente, os famosos também estão aderindo a elas. A nova moda consiste em postar declarações carinhosas e fotos românticas com a legenda ‘indo para 2025 com a mesma pessoa’, celebrando os relacionamentos que resistiram ao longo do ano.

VEJA MAIS

Entrando na trend, Viih Tube e Eliezer, por exemplo, compartilharam um vídeo comemorando os dois anos de relacionamento. O casal, pais de Lua e de Ravi, demonstraram a alegria pela trajetória juntos. Confira:

"Parece que tem muito mais tempo que estamos juntos, né? Mas só tem 2 anos e olha tudo isso que já construímos. Muito orgulho e muito amor do que nos tornamos e somos um para o outro. Que Deus continue abençoando nossa relação e guiando nossa família", escreveu Eli nos stories.

A atriz Stephany Brito também emocionou seus seguidores ao compartilhar um momento especial ao lado do marido, Igor Raschkovsky. Juntos desde 2011, o casal é pai de Antonio Enrico e de Vicenzo, nascido em setembro de 2024.

No entanto, quem realmente chamou a atenção foi Rosamaria Murtinho, que publicou uma foto ao lado de Mauro Mendonça, com quem é casada há impressionantes 63 anos. Veja:

"Indo pra 2025 com a mesma pessoa de 1959", escreveu a atriz, celebrando a longevidade de seu relacionamento.