Juninho Bill, ex-Trem da Alegria, fala sobre a relação com o filho de 8 anos, que é trans

Em entrevista para o programa Muito Mais Que Uma Infância, no canal do youtube de Rê Agapito, o ex-integrante do grupo infantil Trem da Alegria, sucesso nos anos 1980, Juninho Bill, que atualmente está com 44 anos, falou da sua relação com o filho de 8 anos, que é transexual. As informações são do portal UOL.

VEJA MAIS

Atualmente produtor de televisão, Juninho explicou que ainda está se acostumando a tratar o filho no masculino: “Tenho uma filha trans. A Manu… A Manu, não, o Manu. É um menino trans. Meu filho… Eu tenho que me acostumar a falar filho. Ela é uma mulher.. Nasceu menino em corpo de menina. É menino trans, né? Eu tenho que me acostumar”, disse na entrevista.

Além disso, conta que se esquece às vezes da definição correta. “Vou dar bronca nela e falo: 'Manuela!' E ela: 'Manu'. Eu falo: 'Isso, desculpa, Manu!'. Para então continuar a dar a bronca", explica aos risos. O ex-integrante do Trem da Alegria tem outra filha, uma adolescente de 13 anos.

(*Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)