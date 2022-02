Lina volta a ser tratada no masculino e ADMs ficam revoltados

A equipe de Linn da Quebrada se manifestou neste domingo (20/2) sobre mais um episódio em que a sister foi tratada no masculino por um participante do BBB22. “Evitamos falar porque ela [Lina] já está cansada dessas situações e as ADMs também”, escreveu a assessoria da artista, em uma publicação nas redes sociais. “É inacreditável as pessoas chamando de mimimi. Tem que respirar fundo e focar na Lina, viu?”, completou o texto.