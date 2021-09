Juliette, do 'BBB 21', irá cantar ao lado de Roberto Carlos em 'Especial' da Globo

A campeã do 'BBB 21', Juliette Freire, irá estrear no 'Especial' deste final de ano, ao lado do cantor Roberto Carlos. As informações são do portal Notícias da TV.

O programa deve ser exibido no próximo dia 22 de dezembro, data que antecede do Natal. A paraibana é uma aposta da emissora para realizar uma renovação no programa natalino.