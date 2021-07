Juliette não para de crescer e comemora 32 milhões de seguidores no Instagram

A campeã do “BBB 21”, Juliette Freire, atingiu, nesta quarta-feira (28), a marca de 32 milhões de seguidores na rede social Instagram, disparando na liderança das ex-BBBs mais seguidas da história do programa. Com 23,7 milhões, Grazi Massafera é a segunda colocada neste ranking, seguida por Rafa Kalimann, com 22,1 milhões.

Antes de entrar na casa do “Big Brother Brasil”, Juliette tinha 3 mil seguidores, e chegou a comentar, em um “almoço do anjo” com Camilla de Lucas e João Luiz que acreditava estar com 3 milhões, pela lógica. Na final do “BBB 21”, a paraibana tinha 24 milhões, fato que foi citado pelo apresentador Tiago Leifert no anúncio da vencedora.

[INSTAGRAM=CR4iWGVte-f]

“Um dia desses eu tinha pouco mais de 3 mil seguidores e hoje são 32 milhões, minha genteeee!”, escreveu Juliette. “Eu ainda fico bestinha com esse amor todinho! Obrigada por tanto!”, celebrou ela, na legenda do seu Insta.

Nos comentários, a atriz Bruna Marquezine deixou elogio à mais nova amiga do seu ex-namorado, o jogador Neymar. “Gata demais”, disse ela. Outros nomes como Rodolffo, Gil do Vigor, Ana Paula Renault, Deborah Secco e Gaby Amarantos, também comentaram o post de Juliette.

[INSTAGRAM=CRui40WNAcZ]

Juliette vai estar no show do “Criança Esperança” deste ano, que vai reunir nomes do “BBB 21”, como Rodolffo, da dupla com Israel, e Gil do Vigor entre as atrações que participam do programa, que será exibido dia 23 de agosto, depois de “Império”, e que tem a educação como norte.