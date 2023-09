Juliette apaga post sobre turnê Ciclone no RS e pede desculpas por falha

Juliette foi criticada por vários internautas após uma postagem sobre a passagem da turnê intitulada "Ciclone", por Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O estado foi alvo de uma tormenta no último mês que matou 49 pessoas devido às chuvas fortes na região.

“Cadê meus amores de Porto Alegre? Dia 14/10 eu estou chegando com a turnê Ciclone e eu quero todo mundo lá. Vai ser lindo!”, escreveu Juliette no post, feito no Twitter.

Vários comentários lembraram a ex-BBB da tragédia e a criticaram. “Turnê Ciclone no Rio Grande do Sul é sacanagem”, escreveu um internauta. “A falta de timing e sensibilidade, meu Deus”, criticou outra pessoa.

Após as críticas, o perfil de Juliette apagou o tweet anterior e escreveu um pedido de desculpas. "Aprendi em minha vida que ser nobre é reconhecer nossos próprios erros. Então, peço profundas e sinceras desculpas pelo tweet inoportuno e equivocado sobre a minha turnê no Sul. Medidas estão sendo tomadas para que esse erro não aconteça novamente", escreve.