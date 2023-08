Novo affair? Juliette registra suposto namorado em vídeo; saiba quem é

Nesta terça-feira (08), a ex-participante do BBB, Juliette, pegou os fãs de surpresa ao compartilhar uma gravação ao lado de Kaique Cerveny. O crossfiteiro foi apontado como novo namorado da famosa. Ambos estão em viagem em Orlando, nos Estados Unidos.

As imagens foram postadas nas redes sociais da artista. No vídeo, Juliette entoa sua nova música, "Quase não namoro", em parceria com Marina Sena e dá um zoom sugestivo em Kaique, na parte em que fala de amor. Cabe destacar que a presença do rapaz levou Juliette a deixar para trás a companhia de Anitta na Grécia, a fim de acompanhar Cerveny durante uma competição realizada no fim de semana em Madison, nos Estados Unidos.

Rumores sobre um relacionamento possível entre Juliette e Kaique Cerveny chegaram a circular em abril, após terem sido vistos juntos na comemoração de aniversário da apresentadora Ana Clara. Desde então, foram flagrados desfrutando de um passeio de barco na Baía de Guanabara e até curtindo um show na Lapa, no Rio de Janeiro, onde foram capturados pelas lentes do jornal Extra.

(Instagram / @juliette)

Quem é Kaique Cerveny?

Kaique Cerveny, estudante de Nutrição e atleta, ostenta o título de Campeão de Crossfit em 2019, além de ter conquistado a terceira posição no European Showdown em 2018.