Juliana Alves desabafa nas redes sociais após eliminação na Dança dos Famosos

Juliana Alves lamentou ter sido eliminada da Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, no último domingo (28). A atriz global teve a menor nota entre as participantes do grupo feminino. Juliana publicou um desabafo nas redes sociais e não escondeu a tristeza de sair do programa.

A artista agradeceu ao parceiro Bruno Diaz pela colaboração durante o programa e destacou alguns desafios enfrentados. A dupla foi eliminada junto com Nathanzinho e Bia Marques.

"Enfrentamos dificuldades, superamos desafios, que foram muitos desde o início desta edição... Chegamos em um grupo que concentrava pessoas muito fortes e dois competidores iriam sair, nós sabíamos que não seria fácil. Mas hoje o placar estava ZERADO e nós nos doamos pra sermos melhores. Com uma salsa bem dançada e dançante. Mostrando nossa essência em movimentos verdadeiros, pontuando a força da nossa ancestralidade e nossa cultura", escreveu.

Juliana ressaltou que representava as pessoas negras na dança. "Hoje, sigo mantendo meu respeito às pessoas em primeiro lugar. Mas o fato é que como mulher negra minha trajetória sempre será em prol de uma vitória coletiva. Não é sobre mim. É sobre mim, o Bruno, todas as famílias e espectadores que vibram com a gente. Saio com o coração partido, triste. O tempo é Orixá", declarou.

Juliana ressaltou o talento e empenho do parceiro, assim como o apoio das pessoas da produção do programa. "Bruno, meu amigo você foi brilhante! Que não sejamos vítimas de um sistema que não nos permite errar e que nos pressiona em circunstâncias desfavoráveis. Sejamos mais sobreviventes, sejamos desbravadores dessas tramas da vida. Sejamos livres através da nossa mente e da nossa arte", completou.