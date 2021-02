Ex de Nego do Borel, Julia Schiavi, presta depoimento contra o cantor

A influenciadora Julia Schiavi uma das ex-namoradas do Nego do Borel deve prestar depoimento contra o cantor nesta quarta-feira (3). Assim como Duda Reis, Ju Schiavi está em São Paulo e por isso também deporá através de carta precatória. Já Duda que acusa Nego do Borel de estupro e agressões físicas dará o segundo depoimento.

Outras duas ex-namoradas Swellen Sauer e Crislaine Gonçalves também iriam depor na tarde de desta quarta-feira, dia 3, na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM), no Tanque, na Zona Oeste do Rio. Crislaine foi o relacionamento mais longo do cantor de funk Nego do Borel. Ao todo, os dois ficaram juntos por cinco anos. Todas as ex-companheiras do cantor são testemunhas de acusação contra ele em um inquérito que apura agressões físicas e psicológicas.