Juju Salimeni impressiona com foto de queda de cabelo por depressão

A apresentadora Juju Salimeni impressionou os seguidores ao publicar uma foto no Instragram de quando teve uma forte queda de cabelo em 2018, causada por uma depressão. Juju compartilhou um clique neste domingo (13) e falou sobre aquele período de sua vida.

"Tive uma queda absurda de cabelo. Essa foto é do meu cabelo de dois anos atrás, perdi toda essa parte de cima", explicou Juju.

A apresentadora já tinha falado do assunto em sua rede social. "Nunca me aprofundei no assunto, porque realmente foi muito difícil para mim. Foi uma época de muita tristeza. Mulher é muito ligada a cabelo, o cabelo faz parte de oitenta por cento da autoestima da mulher", disse na ocasião.

Juju declarouu que o problema a atormentou inclusive em sua vida profissional, e contou como enfrentou, na época. "Isso me atrapalhou por muito tempo, por conta do meu trabalho. Eu preciso estar com o cabelo bom. Por muito tempo fiquei com cabelo curto, usava muito boné, fazia penteados que pudessem disfarçar. Meu cabeleireiro sempre colocava cabelo por dentro para dar volume, até aqui em cima. Tinha vários truques", afirmou.