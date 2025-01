Jovem diz que foi abordada de forma 'grosseira' por Cássia Kis ao entrar no mercado de biquíni

A atriz Cássia Kis protagonizou uma confusão em um supermercado no Rio de Janeiro após abordar duas jovens que estavam com a parte de cima do biquíni à mostra. O incidente ocorreu nos últimos dias, quando as jovens faziam compras após saírem da praia. O caso começou a ser compartilhado nas redes sociais na noite desta sexta-feira (03/01).

VEJA MAIS

Uma das envolvidas, de 24 anos, relatou ao portal Leo Dias que ela e sua amiga usavam a parte superior do biquíni, cobertas por saídas de praia e calças. Antes de entrar no estabelecimento, perguntaram à segurança se poderiam fazer compras vestidas daquela forma e receberam permissão para entrar. Durante o tempo em que estavam no supermercado, passaram por diversos funcionários sem serem questionadas sobre o traje.

Segundo o relato, a situação mudou no momento em que chegaram ao caixa, onde foram abordadas por Cássia Kis. A atriz teria questionado se elas moravam no Rio e, ao saber que eram de fora, teria dito: “Ah, então é por isso. Mas olha, não pode andar assim no supermercado, isso é uma falta de respeito”.

Ainda de acordo com a jovem, após o comentário, Cássia teria se direcionado a outro caixa, onde começou a reclamar sobre o traje das jovens. A situação escalou quando o pai de uma das mulheres decidiu intervir, o que gerou uma troca de palavras mais acalorada.

“Quer andar assim vai para a praia, não pode aqui, por isso existe uma praia”, teria dito a atriz.

Em um vídeo gravado no local, o homem questiona as declarações de Cássia, afirmando: “Você é dona para proibir? Eu até te admirava, mas agora...”.

‘Grosseira e ofensas’

A moça de 24 anos afirmou que ela e a amiga foram alvo de ofensas de Cássia Kiss no caixa do supermercado. “Ela começou a falar que isso era inaceitável, que não aceitava isso, que não podiam deixar a gente entrar daquela forma no mercado”, contou.

Segundo a vítima, as amigas foram abordadas de forma agressiva e ofensiva pela atriz e que se sentiu desconfortável com a situação.

“Ela veio até nós de forma grosseira, perguntando se éramos moradoras do Rio. Ela começou a questionar os funcionários do estabelecimento e algumas pessoas que estavam no local, criando uma situação desconfortável”, completou.