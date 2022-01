José Loreto mostra boa forma ao brincar com a filha na praia, no Rio

José Loreto mostrou que um paizão divertido ao curtir a praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, com a filha Bella, de 4 anos. O ator aproveitou o sol na manhã desta quarta-feira, 26, para curtir com a criança. Primeiro, ele pulou ondas com a filha no colo, depois encheu um balde de água para improvisar um chuveiro na areia para a pequena e ainda brincou de enterrar a criança na areia.

No Stories do Instagram, ele registrou mais momentos engraçados: quando ele e Bella se sujam com respingos de picolés de uva e de coco.

Bella é fruto do relacionamento com a atriz Débora Nascimento, de quem artista se separou em 2019 após um escândalo de traição.