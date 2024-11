Jornalista Francisco José mostra revoada dos guarás e explica momento com poesia

O jornalista Francisco José de Brito usou os versos para falar sobre a revoada dos guarás. No seu perfil no Instagram, ele postou um vídeo mostrando a beleza da natureza paraense, que ainda teve a presença do pôr-do-sol.

Nas imagens compartilhadas por ele, o jornalista explica como ocorre a revoada, que começa no Maranhão e termina no Amapá. Mas Francisco José sinaliza, que o vídeo está sendo gravado nas águas paraenses.

“Nós temos o privilégio de estar no Pará vendo a chegada dos guarás”, finaliza.

Na legenda da postagem, Francisco José fala sobre a sua trajetória como jornalista que cobre natureza e meio ambiente, mas ele aproveita para falar sobre a emoção do seu trabalho.

“Trabalhei mais de duas décadas fazendo reportagens para a televisão, na Amazônia. Percorri quase todos os grandes rios desse bioma extraordinário. E agora, sinto a emoção de voltar para a gravação de um documentário nos grandes manguezais da região. Hoje foi apenas um passeio de barco. Mas, a partir de amanhã, vamos entrar na lama”, escreveu.

Francisco José trabalha com TV mais há quase 50 anos, ele já esteve presente nos cinco continentes, mergulhou nos sete mares do mundo e acumula mais de duas mil reportagens. Ele já fez reportagens para o Fantástico e Globo Repórter.

Em 2021, o jornalista deixou a TV Globo após 46 anos.