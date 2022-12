Jornalista constrangido por Claudia Raia se pronuncia: ‘Muito deselegante’

O jornalista Renan Pereira se pronunciou após o constragimento que passou durante uma entrevista com a atriz Claudia Raia. Esse foi um dos assuntos mais repercutidos nas redes sociais, nesta quarta-feira (14), pela forma como a artista, que está grávida, tratou o repórter ao ser perguntada sobre o nome do terceiro filho. Cláudia aparentemente não gostou do questionamento e respondeu de forma irônica.

"Você não acompanhou? Está atrasadíssimo. Luca [o nome do bebê]. Só você que não sabe. Jornalista tem que saber, não é?", complementou a atriz. O vídeo repercutiu de forma negativa na internet.

De acordo com Renan Pereira, o jornalista não sabia que Claudia Raia participaria do evento, o que não deu tempo de se preparar. Na tentativa de não desperdiçar a presença da atriz, o profissional perguntou o nome da criança, fruto da relação da atriz com Jarbas de Mello, e recebeu a resposta desaforada.

VEJA MAIS

“Fui ao evento por causa da Gisele [Bündchen], que não está sempre no Brasil. Não recebi os nomes de quem estaria. Claudia Raia, Glória Pires, Sasha… Elas chegaram de surpresa e não teve como preparar a pauta para entrevistá-las”, contou o repórter.

O jornalista disse ainda que cobre vários assuntos e não é possível saber de tudo. “A gente, que cobre variedades, escreve sobre muitas coisas, como saúde, comportamento, então não dava para saber se ela já tinha divulgado o nome. Ali era uma oportunidade para ela falar. Não dá para cobrir tudo, saber de tudo, nem ficar pesquisando no Google”, explicou Renan.

Vários seguidores da artista criticaram a postura com o jornalista e até deixaram de segui-la nas redes sociais. “Perguntei de forma muito educada se ela já tinha escolhido o nome e ela foi muito deselegante. Eu achei muito deselegante, por mais que tenha esse tom de ironia. Eu jamais iria enfrentá-la, eu respeitei o momento dela”, criticou.