Jornalista Andreia Sadi anuncia gravidez de gêmeos

Andreia Sadi, jornalista especialista em política, da TV Globo, comunicou aos colegas de redação nesta quinta-feira (29), que está grávida de gêmeos. A repórter está com quatro meses de gestação.

O companheiro da jornalista, André Rizek, confirmou a novidade em seu programa no canal a cabo SporTV.

De acordo com o colunista Fefito, a novidade também foi comentada nas redes sociais por alguns colegas de trabalha de Andreia, mas depois as postagens foram apagadas para preservar a intimidade do casal.

Nas próximas semanas, Sadi e a Globo sentarão para decidir até quando ela ficará no ar e como será seu esquema de trabalho nesta nova fase da jornalista.