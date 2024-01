Jornal afirma que Enrique Diaz e Mariana Lima se separam após 25 anos, eles tinham relação aberta

Publicação afirma que Enrique Diaz está solteiro. No ar como Firmino, de Renascer, o ator estava casado há décadas com a atriz Mariana Lima.

De acordo com o jornal Extra, o casamento dos artistas chegou ao fim. Enrique e Mariana são pais de Elena, 20, e Antonia, 16.

Eles passaram mais de 20 anos sem rotular a relação, mas decidiram se casar oficialmente em 2019.

Juntos há mais de 25 anos, os artistas tinham um relacionamento aberto. Em 2021, ela chegou a falar sobre a relação em uma entrevista para o jornal O Globo: "É um amor profundo, tesão profissional e sexual. Já viajei várias vezes a trabalho, já me apaixonei por outras pessoas. Sempre tive certeza de que nada substituía o que eu tinha com ele".

Os dois moravam em casa separadas, mas mantiam a relação. "Acho morar junto muito legal, moramos juntos por 20 e tantos anos. E agora, nesse momento, estamos em duas casas. Temos duas filhas, às vezes as duas estão numa casa só, às vezes, todos numa casa só, ou eu e a Mariana em uma casa e as filhas em outra (risos). Isso é complexo, é uma conversa que está rolando, não é 'pronto, acabou, achamos um modelo'. Tem a ver com o momento em que estávamos vivendo, de 20 e tantos anos morando juntos, e o que isso significa, o quanto de fusão que temos, de espaço individual, de tempo", disse Enrique em entrevista ao podcast "Papo de Novela" em 2022.

"Não diria se um modelo é pior ou melhor. Para uma relação que está com 25 anos, na hora que chegou aos 22 anos, 23 anos, ter a coragem de falar sobre isso e fazer esse movimento, não é simples. Olhamos isso como uma oportunidade que estamos nos dando, nem que seja pra morar junto de novo. Acho legal, mas não daria conselho nesse sentido para quem quer que seja", disse o ator na mesma ocasião.