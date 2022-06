Jorge, dupla de Mateus, será pai pela terceira vez e emociona web ao mostrar como descobriu

O sertanejo Jorge, da dupla com Mateus, descobriu que será pai pela terceira vez. O cantor compartilhou com os fãs o momento especial feito pela esposa, Rachel Boscatti, para contar sobre a gravidez. Os dois já são pais de Sara, de 1 aninho, mas o cantor também é pai de Davi, de 5 anos, fruto do relacionamento anterior dele com Iná Freitas.

O anúncio foi feito pelo perfil da dupla sertaneja. Em um vídeo, Jorge aparece emocionado e chora ao ler uma cartinha em que descobre que será pai mais uma vez.

“Oi, papai. Estou te mandando essa cartinha para dizer que agora somos cinco: você, a mamãe, o Davi, a Sara e eu. Que a Sara não é mais a caçulinha. Sou bem pequenininho (a), tenho 5 semanas, mas já já estou aí com vocês para completar nossa família e sermos muito felizes”, estava escrito na mensagem.

Ao receberem a notícia, os fãs ficaram muito animados e deixaram diversas mensagens carinhosas para o cantor e a família. “Que Deus abençoe! Que venha com muita saúde, e traga muitas alegrias”, escreveu um seguidor. “Aí meu coração, que notícia maravilhosa”, disse outra fã. “Família abençoada”, declarou uma internauta.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)