VÍDEO: Fã faz pedido inusitado para dupla Jorge e Mateus e viraliza na web

A dupla sertaneja Jorge e Mateus recebeu um pedido para lá de inusitado durante um show em Avaré, no interior de São Paulo, na última sexta-feira (10). Isso porque, durante a famosa faixa 'Seu Astral', um fã, identificado como Marcelo Faria, ergueu seu celular com um "recadinho" ousado para os cantores.

"Pelo amor de Deus, me come, Mateus", pediu o espectador, arrancando risos de Mateus assim que visualizou a mensagem. O cantor chamou seu parceiro, Jorge, para mostrar o recado, que ficou desconcertado e caiu na risada no palco, confira:

O vídeo viralizou nas redes sociais, saindo em vários sites de fofocas. Nos stories do seu Instagram, Marcelo ficou surpreso com a repercussão. “Fizemos uma zoeira no show, viralizou e explodiu numa proporção fantástica", disse ele. A frase faz alusão aos fãs dos sertanejos, que sempre cantam 'Pelo amor de Deus, Jorge e Mateus' nos shows.