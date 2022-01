Jojo Todynho fala sobre noivo: ‘Nunca imaginei acordar com um palmitinho’

Jojo Todynho falou sobre o relacionamento com o militar Lucas Souza, de quem está noiva, em entrevista ao podcast “Bulldog Show”. A funkeira revelou que nunca tinha imaginado se relacionar com alguém como ele.

“A minha história com o Lucas é muito bonita, porque em meio a tantas coisas o amor sempre venceu. Eu falo pra ele que se não acontecesse o que aconteceu com a gente, não estaríamos juntos hoje”, disse Jojo. “As pessoas ficam chamando ele de palmito, mas eu mesma já falava isso. Nunca imaginei que iria acordar com um palmitinho atrás de mim”, brincou.

Ela disse que conheceu o noivo durante uma viagem à Cancun, no México. “Quando voltei para o Brasil, eu estava completamente apaixonada por ele. Fiquei pensando em como eu iria me libertar desse garoto. Aí eu arrumei o mister TikTok (Márcio Felipe), deu merda porque a ficante disse que foi traída e aí o povo me chamou de vagabunda e de um monte de coisa na internet.”

E completou: “Se eu tô levando fama sem deitar na cama, agora eu vou deitar. Pra afrontar o Lucas, porque eu queria que ele me esquecesse, eu fiquei com o mister TikTok. Mas todo dia eu me perguntava o que eu estava fazendo da minha vida”, acrescentou. O casal ficou noivo quatro meses depois de iniciar o namoro.

“Eu estava apaixonada por ele, mas não queria que ele se apaixonasse por mim. O Lucas é militar e, lá em Cancún, me contou que a ex dele era uma miss. Querendo ou não, a gente vive num país muito preconceituoso. É complicado para uma mulher fora do padrão e preta”, disse.