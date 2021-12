Jojo Todynho detona vizinho que arranhou seu carro de luxo

A cantora Jojo Todynho “não leva desaforo para casa”, então mais uma vez ela usou seu perfil no Instagram para expor uma situação desconfortável que ocorreu no local onde mora. As informações são do Splash, do UOL.

A artista contou que um vizinho teria arranhado seu carro de luxo e sequer pediu desculpas ou a procurou para explicar o que aconteceu. Jojo ficou revoltada ao explicar que seu automóvel é um Jaguar e que a pessoa responsável por arranhá-lo foi embora sem dar explicações.

Cantora teve seu carro arranhado. (Reprodução)

Porém, ela disse ainda que não tem as imagens de segurança do ocorrido, já que a câmera que está posicionada em frente ao portão de sua residência, onde o veículo estava estacionado, não está funcionando, ela não tem como identificar o responsável pelo estrago.

"Algum vizinho filha da put* raspou no meu carro estacionado no portão de casa. Nem para tocar a campainha para pedir desculpa ou dizer que não tem como pagar... Cara, que ódio, o foda é que a câmera do portão de correr está inativa... Tem problema não, eu conserto, mas a mão de Deus pesa também, porque isso é ruindade", declarou.

A cantora deixou claro que não quer "desmerecer o carro de ninguém", mas exaltou o modelo de seu veículo para rebater aqueles que a criticaram por reclamar do vizinho. "Deixa as pessoas arranharem seu carro e nem ao menos ter a decência de vir pedir desculpa, para você ver se estou reclamando à toa", desabafou.

"Meu carro não é um Corsa, não! Nada contra, ando em qualquer carro. Meu carro é um Jaguar. Para polir aquilo ali, não posso botar em qualquer lugarzinho não... É muito fácil falar quando não é na tua casa! Quando acontecer na tua casa, aí você me fala se vai deixar por isso mesmo, se você vai aceitar... Não dói em você, né? Aí é fácil falar", completou.