John Travolta comemora aniversário no Rio e compartilha vídeos da viagem

John Travolta escolheu o Brasil para comemorar seu aniversário de 70 anos. Em vídeo publicado nesta sexta-feira (8), o ator hollywoodiano mostrou registros de sua passagem pelo Rio de Janeiro, incluindo a vista da praia de Ipanema e uma visita ao Corcovado.

Na legenda da publicação, o ator de filmes como “Grease”, “Pulp Fiction” e “Os Embalos de Sábado à Noite” também agradeceu ao bloco do Carnaval de Olinda “John Travolta”, que homenageia o artista há mais de 40 anos com um boneco seu. O bloco também foi pauta do jornal New York Times, este ano.

“Agradeço a vocês meus amigos!! Com amor, JT”, completou. O ator ficou hospedado na zona sul carioca. No sábado (2), foi flagrado na sacada do hotel, apreciando a vista da praia de Ipanema. Travolta também acompanhou shows de samba e bossa nova em sua passagem pelo Brasil.