Figurino de John Travolta em 'Embalos de Sábado à Noite' é leiloado por R$ 1,2 milhão

O clássico terno branco acompanhado por uma camisa social preta usado por John Travolta no icônico filme "Os Embalos de Sábado à Noite" foi leiloado no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, por cerca de US$ 250 mil. De acordo com informações divulgadas pelo jornal britânico The Daily Mail neste domingo, o valor do figurino composto por quatro peças ultrapassa a marca de R$ 1,2 milhão no Brasil, considerando a cotação atual do dólar.

A peça em questão é uma das mais emblemáticas da história do cinema e faz parte do figurino utilizado pelo personagem Tony Manero, interpretado por John Travolta no filme lançado em 1977. O terno branco com calças boca de sino e a camisa social preta são uma referência visual ao movimento disco dos anos 70 e se tornaram ícone cultural da época.

O leilão do figurino de John Travolta é mais um exemplo da influência que a cultura pop tem sobre o mercado de leilões. Ícones do cinema, música e televisão são cada vez mais cobiçados por colecionadores e fãs em todo o mundo, fazendo com que objetos e figurinos utilizados por famosos se tornem verdadeiras relíquias valiosas para os admiradores da cultura pop.