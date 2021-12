Joelma faz piada com tombo no palco: 'Tanta emoção que até caí'

Joelma não se deixou abalar e fez piada com o tombo que levou durante uma apresentação que marcou o retorno aos palcos após o início da pandemia. Por meio de uma publicação no Instagram, no final da noite deste sábado (5), a loira brincou com a situação.

"Não sei explicar como foi voltar aos palcos depois de tanto tempo! Foi tanta emoção que eu até caí! Kkkkk 🤣 Obrigada Abaetetuba, obrigada meu Pará, obrigada meu Deus!", escreveu a paraense.

O caso, é claro, também caiu na graça dos fãs. "Já se recuperou da queda, mamãe?", indagou o perfil de um fã-clube. "Sua volta aos palcos foi incrível, meu amor! E como você mesma fala... Quem tem Deus cai, mas levanta ainda mais forte!", declarou ainda outro seguidor. "Senti a emoção daqui. Voa, neném!", disse ainda outra internauta.

A queda ocorreu em um show em Abaetetuba, no nordeste paraense, na última sexta-feira (3). Vídeos da cena mostram que ela e o bailarino se desequilibram após uma acrova coreografia complexa. Os dois caíram juntos e riram da situação, indicando que não foi nada grave.

Confira o vídeo: