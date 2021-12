Joelma leva tombo fazendo coreografia aérea durante show em Abaetetuba, no Pará

A cantora Joelma deu um susto em seus fãs na noite de sexta-feira, 3, quando caiu no palco enquanto executava uma de suas coreografias complexas e aéreas. O acidente ocorreu durante o primeiro show presencial da cantora desde o início da pandemia, em Abaetetuba, no Pará.

Apesar do susto, Joelma não se machucou. No vídeo que mostra o momento da queda, é perceptível que ela e o dançarino com quem executava a coreografia, se desequilibraram e então caíram. Os dois caem rindo, sinal de que não foi nada complicado, e o show continuou. Assista: