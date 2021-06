Joelma 'dá um fora' em Alexandre Borges após cantada: 'Momento comigo mesma'

Joelma falou sobre a cantada e os elogios que recebeu do ator Alexandre Borges durante o programa "Altas Horas", no último sábado (12). Em uma entrevista, a cantora disse ter ficado muito feliz ao ver que foi chamada de "gata" pelo galã, porém, está em um ótimo momento sozinha. Com informações do UOL.

"Fiquei muito feliz com o elogio do Alexandre Borges, que mulher não ficaria, né? Mas eu estou num momento de tanta paz, de tanta alegria. Só quem tem isso, sabe do que eu estou falando. Este momento é eu comigo mesma", afirmou.

Na ocasião, Alexandre distribuiu diversos elogios à artista, que estava participando por chamada de vídeo: "Vocês não podem perder a Joelma. Joelma tá gata! Muito gata! Conseguiu se recuperar muito bem mesmo", disse ele.