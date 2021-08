Jennifer Lopez tenta vender cobertura de R$ 131 milhões

Há quatro anos, Jennifer Lopez tenta vender a cobertura que possui no prédio histórico de The Whitman, construído em 1924, em Nova York. A propriedade vale US$ 26,95 milhões, o correspondente a R$ 141,3 milhões. Ela ainda diminuiu o preço para US$ 24,99 milhões (R$ 131 milhões), mas não consegue comprador.

Terraço (Reprodução)

De acordo com publicação do portal Post, a cobertura de 883 metros quadrados está situada no badalado bairro NoMad com vista para o estádio Madison Square Garden.

Sala de estar da cobertura de JLo (Reprodução)

O duplex possui vários terraços, elevador privativo, cinema particular, quatro quartos, seis banheiros com pisos em mármore italiano, dois lavabos, sala de estar ampla, cozinha profissional com bar, sala de jantar, lavanderia e dependência de empregados.