Jennifer Lopez e Ben Affleck posam apaixonados na pré-estreia do novo filme dela, 'Marry Me'

Jennifer Lopez e Ben Affleck, que reataram um romance muito antigo, encantaram o público em fotos apaixonadas durante a pré-estreia mundial do novo filme da atriz, 'Marry Me' (Case Comigo em português), em Los Angeles, na última terça-feira (8). O longa estreia no Brasil nesta quinta-feira (10).

JLo escolheu um vestido especial para a ocasião, do estilista Giambattista Valli, que parece um vestido de noiva. Enquanto Ben Affleck usou um smoking.

O casal de atores posaram juntos para fotos no tapete vermelho e demonstraram estarem apaixonados.

Confira mais fotos do evento:

Sobre o filme

Na comédia romântica 'Marry Me', Lopez interpreta uma super estrela da música que faz par romântico com Owen Wilson, que vive um professor de matemática. Os dois decidem se casar para obter likes e seguidores nas redes sociais. Somente depois da união é que eles irão se conhecer melhor. O filme traz muitas canções de Jlo e de Maluma.