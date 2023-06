Jeff Machado foi atraído por assassinos com promessa de que faria novela da Globo, diz família

Os familiares de Jeff Machado acreditam que o ator foi atraído pelos assassinos com a promessa de que ele faria uma novela da Globo. Segundo os parentes, o ator de “Reis” (Record) chegou a desconfiar do produtor Bruno Rodrigues, principal suspeito da morte de Machado, mas acabou acreditando no que lhe era prometido.

“Ele já desconfiava que algo estava errado, por causa de desculpas que o Bruno dava para ele. Ele expressava essas desconfianças em áudios para a família”, disse Jairo Magalhães, advogado da família de Jeff, ao G1. “Mas tudo leva a crer que ele morreu sem ter essa certeza, acreditando que tinha chances, sim, de participar de uma novela”, completou.

O advogado ainda revelou que Bruno havia confirmado para 26 de janeiro o início das gravações de uma suposta novela. Em troca, receberia do ator R$ 20 mil. Por esse motivo, os agentes que investigam o crime bárbaro acreditam que os suspeitos utilizaram o sonho de Jeff em deslanchar na carreira artística para obter vantagem financeira.

O ator foi morto no dia 23 do mesmo mês, e seu corpo foi encontrado somente no último dia 22 em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Os investigadores encontraram os restos mortais do ator de 44 anos queimados e amarrados dentro de um baú de madeira enterrado e concretado a dois metros de profundidade em um terreno.

Presente de Bruno

Três dias antes de sua morte, Jeff Machado publicou em suas redes sociais um agradecimento a Bruno Rodrigues por ele ter enviado um bolo ao artista. Na postagem, feita em 20 de janeiro no Facebook de Machado, o ator chamou o produtor, ex-Globo, de “grande amigo”.

“Obrigado, meu grande amigo Bruno Larrubia, pelo delicioso bolo da Boleria Love Sugar. Gratidão!”, diz a legenda da publicação, acompanhada de uma foto de Jeff com o doce.

Jeander Vinícius da Silva Braga, de 29 anos, foi preso na sexta-feira (2/6). Bruno é considerado foragido pela polícia.