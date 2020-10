Iza esbanja corpão em dia ensolarado com biquíni rosa: ‘Biscoito’

Iza arrancou elogios de seus fãs ao posar de biquíni no Instagram, na tarde desta quinta-feira (29). No clique, a cantora apareceu exibindo o corpaço e brincou ao legendar a foto com um emoji de biscoito, em referência à gíria para quem adora receber elogios na web.

De biquíni rosa e sandálias de salto alto na mão, Iza recebeu muitos “biscoitos” de seus amigos e seguidores.

"Do nada, gente! Avisa, né, meu coração não aguenta", pediu uma fã.

"Paraaaaa mundo que a beleza tem nome, Iza", comentou a atriz Roberta Rodrigues.

“Todos os biscoitos pra você”, afirmou o jornalista Rene Silva.

Nos comentários, a personal trainer de Iza entregou que a boa forma da jurada do “The Voice Brasil” tem uma fórmula que exige bastante disciplina.

"Treino/atividade física 4 a 5x na semana + dieta saudável = Iza = Musa = Perfeita ! Que orgulho", elogiou Lana Pessoa.