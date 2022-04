Ivy Moraes fala sobre adultério exposto após ter perfil no Twitter hackeado

A ex-BBB Ivy Moares teve o seu perfil no Twitter hackeado e viu uma traição sendo exposta nas redes sociais. Mesmo diante do caos, ela usou seu perfil no Instagram para atualizar seus seguidores sobre sua vida amorosa e esclareceu detalhes sobre as acusações de infidelidade.

Nos stories, a influenciadora disse que está divorciada de Rogério Fernandes, pai do seu filho. Ela comemorou a decisão e postou uma imagem da conversa com a sua advogada. Nos último meses, o ex-casal viveu um embate judicial.

“Estou vindo aqui para compartilhar com vocês uma informação da qual estou muito feliz, porque só eu sei o quanto foi difícil conseguir isso. Mas sim, ontem a juíza que estava à frente do meu caso decretou o meu divórcio, que eu queria já há um tempo. E graças a Deus, ontem isso foi decretado”, comunicou ela, demonstrando alívio e felicidade com a notícia. Desde que saiu do BBB, Ivy e o ex-marido Rogério protagonizaram diversos escândalos e confusões.

Ivy comentou ainda a onda de ataques virtuais que vem sofrendo. “Por coincidência o meu Twitter foi hackeado. Então, o meio de comunicação mesmo, agora é só aqui através do meu Instagram. Estão de marcação comigo, hein? Não sei se vocês lembram, mas semana passada eu vim aqui e contei a vocês que o meu WhastApp foi hackeado”, iniciou ela, antes da explicação sobre a polêmica da traição.

“Essas conversas que estão circulando de agora, não são conversas minhas atuais. Essas conversas são apenas de quatro anos atrás, têm bastante tempo. É alguém que já tinha isso salvo no telefone e agora simplesmente quis expor uma situação de apenas quatro anos atrás”, acrescentou Ivy, que informa estar com um número novo e que ninguém teve acesso às mensagens do número hackeado.