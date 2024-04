Ivete Sangalo vive dia de modelo e encerra desfile da grife brasileira Misci; assista

Ivete Sangalo foi atração do desfile da grife brasileira Misci, nesta terça-feira (23/04), na Bienal, em São Paulo. Responsável pelo encerramento da coleção "Tenda Tripa", a cantora de 51 anos foi tietada por famosos que compareceram à plateia como Sasha Meneghel, Chay Suede, Emicida, Celina Locks, Bella Campos, Maísa Silva e Rafa Kalimann.

Na passarela, Veveta usou um look todo marrom, com terno e saia longa até o calcanhar, destacado pelo salto alto na mesma paleta de cores da roupa. Nas redes sociais, a baiana publicou o momento em que passa na frente do público e recebe o carinho. "Desfilando para a Misci. Todo o sucesso do mundo", escreveu ela.

Coleção ‘Tenda Tripa’

Recheada de looks femininos, masculinos e agêneros, a coleção assinada por Airton Martin destaca as matérias-primas nacionais, que trazem em suas entranhas manifestações culturais e o saber ancestral do interior do Brasil.

A cor marrom, usada por Ivete, e suas variações dominaram parte da coleção, que teve também verde-oliva, mostarda, brabos e azuis.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)