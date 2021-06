Ivete Sangalo se posiciona contra Bolsonaro: 'Esse governo não me representa'

Ivete Sangalo se posicionou oficialmente contra o governo Bolsonaro em suas redes sociais nesta terça-feira, 22, após uma série de cobranças feitas por seus fãs.

A cantora vinha sendo cobrada de posicionamentos políticos mais firmes desde as eleições de 2018. Neste domingo, 20, recebeu nova onda de críticas e pedidos após postar uma imagem em sentimento aos 500 mil mortos pela covid no Brasil.

Em seu Instagram, Ivete disse que o governo atual não a representa "nem mesmo antes da ideia dele existir". A cantora também defendeu medidas de seguranças sanitárias e vacinação.

A marca de 500 mil vítimas por causa da pandemia no Brasil foi atingida no último sábado, 19, e levou vários artistas a se posicionarem duramente contra o governo do presidente Jair Bolsonaro (Sem partido). Artistas como Gil do Vigor, Juliette e Anitta fizeram duras críticas à Presidência.

Confira o novo pronunciamento de Ivete Sangalo: