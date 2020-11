Itens da família Obama chegam ao circuito de leilões com vestido e camisa de basquete

LOS ANGELES - Um vestido de coquetel usado por Michelle Obama durante seu período na Casa Branca e uma camisa de basquete usada por Barack Obama no colégio estão entre os itens raros do ex-presidente dos EUA e sua esposa que se juntam ao circuito de leilão de celebridades.

O vestido, um vintage preto Norman Norell dos anos 1950 usado por Michelle Obama durante um evento de arrecadação de recursos em 2010 em Washington, deve arrecadar de 50.000 a 70.000 dólares quando for colocado à venda em dezembro na Julien's Auctions, afirmou a empresa de Beverly Hills, na Califórnia.

É o primeiro vestido usado por Michelle Obama, que se tornou um ícone de estilo durante seus oito anos na Casa Branca, a ser leiloado, segundo a Julien´s. Os itens não foram colocados à venda pelo casal.

"Os itens pessoais dos Obama ... não aparecem com muita frequência", disse Kody Frederick, diretor de galeria da Julien's Auctions. "Mas de vez em quando algumas coisas escapam."

A camisa de basquete de Barack Obama do tempo em que atuava por um time na Escola Punahou, no Havaí, vem com o anuário escolar de 1979, que inclui fotos dele jogando. A estimativa de venda é de 150.000 a 200.000 dólares.

Os dois itens serão leiloados de 4 a 6 de dezembro. As peças dos Obama estarão em exibição pública no Museum of Style Icons em Newbridge, Irlanda, e na Julien's em Beverly Hills antes da venda.