Aos 20 anos, irmã de Mc Melody faz cirurgia para aumentar o bumbum: 'Era o meu sonho'

Bella Angel, é uma cantora e compositora de 20 anos. Ela também é conhecida como irmã da Mc Melody. Recentemente, Angel passou por um novo procedimento estético que envolveu intervenção cirúrgica para aumentar o bumbum. Além disso, ela também fez lipoaspiração. Essa não é a primeira vez que a cantora busca remodelar o corpo e aumentar a autoestima.

Em entrevista ao Extra, a irmã de Melody contou que utilizou uma técnica que está sendo bastante utilizada nos procedimento estéticos. É o chamado "enxerto no bumbum", em que o responsável pela cirurgia transfere a própria gordura retirada de outras áreas do próprio paciente e é inserida no bumbum para atingir o volume desejado.

Bella Angel, irmã da Mc Melody, passa por novo procedimento estético (Reprodução / Instagram @bellaangeloficial)

Anteriormente, a cantora já tinha feito outros procedimentos. Em 2023, ela fez a primeira lipoaspiração, mas desta vez na barriga e na região íntima, assim como aproveitou a oportunidade para colocar 365 ml de silicone nos seios.

A lipoescultura mais recente durou mais de 10 horas e foi realizada para retirar gordura das costas, barriga, braços, coxas e da área íntima. Tudo em vista de equilibrar e harmonizar o corpo, além de melhor a autoestima. "Usei várias tecnologias novas", revelou Bella Angel.

Bella Angel aumentar bumbum e seios com procedimentos estéticos (Reprodução / Instagram @bellaangeloficial / Reprodução / Instagram @bellaangeloficial)

Para estar pronta para o procedimento cirúrgico, a cantor teve que seguir uma dieta rigorosa. Ela iniciou dois meses antes da cirurgia para desintoxicar o corpo.

A lipo íntima foi parte da lipoescultura completa pela qual Bella Angel foi submetida. Tudo para garantir a harmonia do corpo.

Por que Bella Angel fez lipo?

A jovem de 20 anos gostou do resultado e disse que se inspira na influenciadora norte-americana Kim Kardashian. "Era o meu sonho. Passei por três meses de recuperação e fiquei muito feliz com o resultado", finalizou Angel.

