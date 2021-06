Irmã de Gil relata ter sofrido racismo dentro de loja: ‘Está doendo’

Janielly Nogueira, irmã do ex-BBB Gil do Vigor, utilizou as redes sociais na última terça-feira (8), para relatar um episódio de racismo que viveu ao tentar comprar uma bolsa em um shopping na capital paulista.

Em uma série de stories no Instagram, a comunicóloga contou que, mesmo alegando ser uma cliente da loja, foi ignorada por uma vendedora que conversava somente com a assessora da mãe, dona Jacira Santana.

"Passei por um constrangimento tão grande. Passei por uma loja para comprar uma bolsa, uma loja meio cara. Estávamos eu e a assessora [de imprensa] da minha mãe, que por sinal é galega, branquinha", disse. "E a vendedora não falou comigo, não deu atenção. Pediu um cadastro só para a assessora da minha mãe, por ser branca e eu, preta. Fico impressionada como as pessoas ainda têm essa visão, de cores. Está doendo", afirmmu.

Na tarde desta quarta-feira (9), Janielly resolveu deixar um recado nos stories do Instagram, direcionado para a vendedora da loja em questão. Ela afirmou que sente orgulho de ‘ser pretinha’ e não entende como as pessoas ainda conseguem agir desta maneira uma com as outras.

“Não consigo entender como as pessoas no século XXI conseguem ainda ter esse tipo de pensamento, sabe, de humilhar, de [se] desfazer das pessoas na cara de pau, porque ela nem disfarçou", concluiu.